Zélia Gattai é internada para exames em hospital na Bahia A escritora Zélia Gattai, de 90 anos, imortal da Academia Brasileira de Letras, foi encaminhada para a emergência do Hospital Bahia nesta quinta-feira, com quadro de dor torácica e pressão alta, conforme boletim médico divulgado pelo hospital. Em declaração prestada a um dos principais jornais baianos, A Tarde, o filho da escritora João Jorge disse que ela foi levada ao hospital como medida preventiva. Zélia sofreu uma queda na segunda-feira e fraturou um dedo da mão. Ela foi medicada, mas nesta quinta-feira voltou a sentir dores e por recomendações do médico Jadelson Andrade foi encaminhada para o hospital, onde foi submetida a uma série de exames. Zélia Gattai é autora, entre outros, de Anarquistas Graças a Deus, e foi casada com Jorge Amado (1912-2001), um dos mais importantes escritores brasileiros. O Hospital da Bahia divulgou no início da noite desta quinta um boletim médico sobre o estado de saúde de Zélia. Leia a íntegra do texto assinado pelo médico Jadelson Andrade: "A paciente Zélia Gattai, 90 anos, foi submetida a internação hospitalar no Hospital da Bahia em 27/07/06, com quadro de dor torácica em função de contusão do tórax secundário a trauma por queda ocorrida em 24/07/06 e elevação da pressão arterial. Foi avaliada pela equipe de ortopedia do hospital. Realizou exames laboratoriais, RX de tórax e tomografia computadorizada do tórax com resultados satisfatórios. Encontra-se no momento em observação na unidade de internação com bom estado geral, pressão arterial e demais dados vitais sob controle, com respiração espontânea sem necessidade de suporte ventilatório e alimentando-se normalmente. Mantém-se em uso de medicação básica, analgésicos, antiinflamatórios e fisioterapia respiratória". (Matéria alterada às 19h30)