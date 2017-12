Zélia Gattai é internada novamente com dores em Salvador

A escritora Zélia Gattai, 91 anos, voltou a ser internada neste fim de semana no Hospital da Bahia, em Salvador (BA). Depois de receber alta na quarta-feira da mesma unidade, depois de ficar internada por seis dias, por causa de uma dor causada pela inflamação do nervo intercostal, ela voltou ao hospital no sábado, por causa de dores no aparelho digestivo. Segundo o cardiologista que acompanha a escritora, Jadelson Andrade, as dores foram causadas pelo uso contínuo do anticoagulante prescrito para Zélia desde que ela sofreu uma embolia pulmonar, em fevereiro. Andrade diz que a escritora está bem, mas continua internada para que sejam feitos ajustes na medicação. Até a noite deste domingo, não havia previsão de alta.