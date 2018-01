Zélia Gattai é internada em Salvador A escritora Zélia Gattai, viúva do romancista Jorge Amado, foi internada nesta segunda-feira, 30, em um hospital de Salvador, onde os médicos diagnosticaram insuficiência cardíaca e edema agudo pulmonar, informaram fontes médicas. Esta é a segunda vez que a romancista e ensaísta de 90 anos foi hospitalizada nos últimos quatro meses. A escritora foi levada na manhã desta segunda ao Hospital Aliança, após reclamar de problemas respiratórios, provocados pelo edema pulmonar, e imediatamente foi para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A autora de obras como Anarquistas, Graças a Deus tinha sido internada no mesmo hospital em julho passado, devido a problemas de pressão alta e dores no peito. Gattai começou a escrever aos 63 anos encorajada por Amado, com quem foi casada por 56 anos até a morte do escritor, em agosto de 2001, e é autora de treze livros. A escritora ainda vive na casa do bairro Rio Vermelho, em Salvador, onde morava com Amado, em cujo jardim estão as cinzas do escritor e que será transformada em um museu dedicado à memória do autor de obras como Gabriela, Cravo e Canela e Dona Flor e seus Dois Maridos.