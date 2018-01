Zélia Gattai é internada com embolia pulmonar A escritora Zélia Gattai está internada no Hospital da Bahia. Em 2 de fevereiro a escritora chegou ao hospital com dor torácica e dispnéia, sintomas diagnosticados como de uma embolia pulmonar. A escritora, viúva de Jorge Amado, foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas foi transferida no dia 4 para uma unidade de internação convencional, segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira pelo Hospital da Bahia. Em outubro do ano passado a escritora passou quase duas semanas hospitalizada também com embolia pulmonar. Segundo o boletim assinado pelos médicos Jadelson Andrade (que é o médico da família) e Jorge Pereira, a paciente permanece "estável, respirando sem ajuda de aparelhos, lúcida, orientada, aceitando medicamentos por via oral". Zélia Gattai Amado, de 90 anos, é autora, entre outros, de Anarquistas Graças a Deus, e foi casada com Jorge Amado (1912-2001), um dos mais importantes escritores brasileiros. É imortal da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira que pertenceu a seu marido Jorge Amado. Zélia começou a escrever aos 63 anos encorajada por Amado, com quem foi casada por 56 anos, e é autora de treze livros. A escritora ainda vive na casa do bairro Rio Vermelho, em Salvador, onde morava com Amado, em cujo jardim estão as cinzas do escritor e que será transformada em um museu dedicado à memória do autor de obras como Gabriela, Cravo e Canela e Dona Flor e seus Dois Maridos. Várias internações Zélia tem passado por várias internações hospitalares desde o ano passado. Foi internada em 27 de julho de 2006 no Hospital da Bahia com quadro de dor torácica e pressão alta. Na ocasião, as dores no peito foram creditadas a uma queda sofrida pela escritora em sua residência no dia 24 de julho, quando machucou o quadril, o tórax e teve um dedo da mão fraturado. Em outubro foi internada novamente, no Hospital Aliança de Salvador, por conta de uma insuficiência cardíaca e edema agudo pulmonar. A escritora foi mantida na Unidade de Terapia Intensiva e passou quase duas semanas hospitalizada. Em 27 de dezembro, voltou ao mesmo hospital sofrendo falta de ar devido a uma bronquite crônica. No final de janeiro de 2007, a escritora passou por uma internação relâmpago de três dias no Hospital da Bahia para fazer exames. Ela havia sofrido uma queda dias antes, mas segundo os familiares a internação já estava planejada independentemente do acidente.