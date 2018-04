Zélia Duncan mostra canções do novo CD em SP

Depois de quatro anos sem lançar um trabalho autoral - apenas projetos especiais com Os Mutantes e com a cantora Simone -, Zélia Duncan lança seu novo disco nesta sexta, 31, e amanhã no Citibank Hall, em São Paulo. A carreira que ficou marcada pelos últimos álbuns - "Eu me Transformo em Outras" e "Pré Pós Tudo Bossa Band", ganha maturidade com o recente "Pelo Sabor do Gesto". "Minha vida é um turbilhão e parece que aprendi a viver assim", diz ela.

Zélia Duncan. Foto: Fábio Motta/AE

Produzido por Beto Villares e John Ulhoa (Pato Fu), o trabalho reflete um momento "super paulista" desta fluminense de Niterói como pode ser comprovado em suas parcerias: Marcelo Jeneci ("Todos os Verbos"), Dante Ozzetti ("Se Eu Fosse") e Edu Tedeschi ("Aberto"). Há ainda uma releitura de Rita Lee ("Ambição"). Todos paulistanos.

Além das canções do novo álbum e duas do repertório mais antigo, Zélia inclui no roteiro "Cedotardar" (Tom Zé/Moacyr Albuquerque), "Felicidade" (Luiz Tatit) e faz uma homenagem a Roberto Carlos. O show é dirigido pela atriz Ana Beatriz Nogueira. As informações são do Jornal da Tarde.

Zélia Duncan. Citibank Hall (1.450 lug.). Avenida Jamaris, 213, Moema. Tel. (011) 2846-6000. Hoje e amanhã, às 22 h. Ingressos de R$ 50 a R$ 100.