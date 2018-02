Zélia Duncan interpreta Luiz Tatit em TôTatiando Voltando neste sábado, 15, ao palco com o espetáculo TôTatiando, dessa vez no Teatro Tuca, após um ano das primeiras - e até agora únicas - oito apresentações no Sesc Belenzinho, a cantora Zélia Duncan traz com ela a sensação de que não era maluquice reunir canções do músico paulistano Luiz Tatit, só que não para cantá-las, mas encená-las, como uma peça teatral.