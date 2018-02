Zélia Duncan faz show no memorial

Na quinta-feira, às 20h30, o Projeto Adoniran, no Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, tel. 3823-4600), recebe Zélia Duncan. A cantora e compositora, vencedora neste ano do Prêmio da Música Brasileira na categoria melhor cantora de pop/rock, apresentará os temas de seu disco mais recente, Pelo Sabor do Gesto. Além de inéditas, o álbum tem regravações de Ambição (Rita Lee), Os Dentes Brancos do Mundo (Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle) e Telhado de Paris (Nei Lisboa) e versões de músicas do francês Alex Beaupin, inseridas na trilha sonora do filme Canções de Amor, de 2008. O ingresso custa R$ 15 (R$ 7,50, meia).