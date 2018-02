Zélia Duncan e Adriana Calcanhotto juntas no palco

"Vai ser uma farra", brinca Adriana. "Quase uma colônia de férias", diverte-se Zélia. Em uma animada conversa com a reportagem realizada na quinta-feira (9), no bairro do Jardim Botânico, no Rio, elas falaram sobre as expectativas da entrega do Prêmio e da turnê, e também sobre seus projetos individuais.

Tem novidade na carreira das duas. No próximo dia 9 de maio no Teatro Bradesco, em São Paulo, Adriana inicia a turnê brasileira - que começou em Portugal, no mês passado - de seu novo show, Olhos de Onda. Zélia segue pelo interior do Estado com a turnê de Tudo Esclarecido, novo disco lançado em janeiro, onde a cantora decifra os versos do músico paulistano Itamar Assumpção (1949-2003).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.