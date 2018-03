Zélia Duncan canta clássicos do samba em São Paulo O projeto ''Quem Não Canta Samba'', que tem como porta-voz a cantora Célia - acompanhada pelo Quinteto em Branco e Preto -, recebe hoje uma convidada especial: a cantora Zélia Duncan. O evento que acontece desde fevereiro no Sesc Pompéia traz artistas da ala pop, novos nomes da MPB contemporânea e sambistas consagrados em shows com um repertório que mistura samba com clássicos do estilo em nova forma. ?Tenho grande admiração por Célia, gravei no disco dela, foi muito natural. Recebi com alegria o convite?, conta Zélia Duncan. A cantora, que apareceu no cenário da MPB juntamente com Cássia Eller e Selma Reis, lançou seu primeiro disco em 1990, usando seu nome de batismo, Zélia Cristina. Foi no segundo CD, quando ela mudou o nome para Zélia Duncan, que seu trabalho se consagrou. Atualmente, a cantora tem feito turnê pelo Brasil inteiro com o DVD Pré Pós Tudo Bossa Band, lançado em 2007, que mostra um show com registro das apresentações de Zélia em novembro de 2006 no Auditório Ibirapuera. Com direção de Oscar Rodrigues Alves, o DVD traz canções como Eu Não Sou Eu, Verbos Sujeitos, Mãos Atadas, Alma e Catedral. ?É um show vibrante e as pessoas agora conhecem bem o repertório?, conta Zélia, que completa falando sobre os seus planos para o futuro: ?Até maio deve sair o trabalho com a cantora Simone e ano que vem um disco novo.? Quem Não Canta Samba com Zélia Duncan. Hoje, às 21h, no Sesc Pompéia. Rua Clélia, 93, em São Paulo. Preços: R$ 5 a R$ 20. Censura: 18 anos. Informações: (011) 3871-7700.