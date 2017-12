Zeca Pagodinho volta a SP com 'Acústico MTV - Gafieira' Zeca Pagodinho volta a São Paulo para um show em que mostra as músicas de seu último trabalho, o Acústico MTV Zeca Pagodinho II - Gafieira. As apresentações acontecem hoje e amanhã no Credicard Hall. Uma banda formada por 20 músicos dá suporte ao sambista, que presta reverência a clássicos de Cartola, Nelson do Cavaquinho, Billy Blanco e Noel Rosa, além de revisitar alguns dos maiores sucessos de sua carreira. O projeto, um resgate da sonoridade dos antigos sambas do gênero, já atingiu a marca de 255 mil cópias vendidas. As apresentações encerram a turnê deste show em São Paulo. Para Zeca, o sucesso do disco não significa que a gafieira tenha voltado à moda. "Acho que as pessoas gostam do que é bom, pode ser gafieira ou outro ritmo. Até porque tem samba no CD. O tratamento musical é que é outro." A turnê, que tem direção musical de Paulão 7 Cordas e arranjos do maestro Ivan Paulo, leva ao público o mesmo espírito da gravação do DVD, incluindo cenário, figurinos e iluminação especial. O público poderá conferir as interpretações de Zeca Pagodinho para Pisto Gafieira (Billy Blanco), Beija-me (Roberto Martins e Mário Rossi), Tive Sim (Cartola), entre outras. Fazem parte também do set list as inéditas do DVD, como Quando Gira Girou, Exaustino e Ratatúia. Apesar da gafieira ser algo bem carioca, o cantor acredita que os paulistanos também dão conta do recado. "O público de São Paulo é muito animado, ele se diverte com a gente. Os espectadores podem esperar muita alegria do nosso show", afirma Zeca. Também para agradar o público, ele promete cantar aquelas que são sempre pedidas: Quem é Ela?, Judia de Mim, Ai Que Saudade do Meu Amor, Quintal do Céu, O Pai Coruja, entre outras. As informações são do Jornal da Tarde Zeca Pagodinho. Hoje e amanhã, às 22 horas, no Credicard Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955 - Santo Amaro. Preços: R$ 60 a R$ 150. Informações: (011) 6846-6166.