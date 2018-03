Zeca Pagodinho lança novo CD e DVD com show em SP

O disco novo traz 24 faixas de diferentes momentos da carreira, e de três gerações de artistas: de Arlindo Neto, de 22 anos, a Efson, de 66.

Além de nomes que são também cantores, como Jorge Aragão ("Minta Meu Sonho"), Dudu Nobre ("Vou Botar Teu Nome na Macumba"/ "Quem É Ela?") e Almir Guineto ("Mordomia"), há os que nunca extrapolaram o mundo do samba.

Por conta do falho sistema de repasse de direitos autorais e por quase não fazerem shows, eles não lucraram o quanto esperavam - apesar de autores de alguns dos maiores sucessos do sambista mais popular do País. Mas saíram do vermelho.

Barbeirinho do Jacarezinho, de "Caviar" e "Dona Esponja", contava que à época do estouro das músicas pagou todas as dívidas. "Ganhei uns R$ 40 mil com Caviar. Zeca é generoso demais. Quando tem que sair uma música do disco, ele prefere tirar a dele e deixar a minha."

O DVD foi sugestão de Zeca para a Universal. Reproduz o clima das rodadas de samba no quintal, os dias inteiros "queimando uma carne" e "molhando a palavra", a cantar e ouvir sambas que podem vir a ser gravados ou morrer afogados na cerveja.

Nei Lopes escreveu que o CD e o DVD contêm "um dos melhores registros de samba já realizados", sendo este "uma forma de socialização." O sucesso de Zeca vem dessas relações, do Cacique de Ramos, de quando ele próprio só era conhecido entre os seus, e se virava como feirante, camelô e anotador do jogo do bicho.

Foi Beth Carvalho quem fez por Zeca o que ele replica com os amigos. Já faz 30 anos e dúzias de hits. Beth, Martinho da Vila, Jorge Ben Jor e Seu Jorge participaram das gravações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

