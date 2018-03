Zeca Camargo e Paulo Markun serão curadores da Bienal do Livro de SP

SÃO PAULO - Os jornalistas Zeca Camargo, Palo Markun e o diretor do Museu da Língua Portuguesa Antonio Carlos Sartini, serão os curadores da Bienal do Livro de São Paulo, que acontece em agosto deste ano, informou em comunicado oficial nesta quarta-feira, 21, a Câmara Brasileira do Livro.

De acordo com a CBL, os organizadores já estão trabalhando nos conceitos para esta edição do evento literário. A 22ª Bienal de São Paulo acontece entre 9 e 19 de agosto no Pavilhão do Anhembi. Os diferentes perfis dos curadores, segundo nota, deve atrair público mais variado à feira.

A última edição da Bienal, em 2010, recebeu cerca de 700 mil pessoas. A curadoria nesse ano foi de Danilo Santos de Miranda, Hubert Alquéres e Augusto Massi.