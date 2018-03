Zé Trindade garante a matinê

11H45 NA CULTURA

Brasil, 1958. Direção de J.B. Tanko, com Zé Trindade, Grande Otelo.

Empresário investe em montagem de espetáculo de vedetes com muita música e diversão. Zé Trindade sempre é um show à parte. Reprise, preto e branco, 100 min.

Herói por Engano

12 H NA BAND

(Santa With Muscles). EUA, 1996. Direção de John Murzowski, com Hulk Hogan, Don Stark.

Homem egoísta é perseguido pela polícia, fantasia-se de Papai Noel e começa a sofrer de amnésia. Divertido. Reprise, colorido, 90 min.

Alvin e os Esquilos

14H55 NA GLOBO

(Alvin And The Chipmunks). EUA, 2007. Direção de Tim Hill, com Jason Lee.

Três esquilos cantantes vão até um compositor, que cria uma canção que se torna um sucesso. Boa diversão. Reprise, colorido, 92 min.

Desejo de Liberdade

15H30 NA REDE BRASIL

(Between Strangers). EUA, Itália, 2002. Direção de Edoardo Ponti, com Klaus Maria Brandauer, Sophia Loren.

Sonhos e desejos de três mulheres. Diretor é filho de Sophia Loren e Carlo Ponti. Reprise, cor, 95 min.

Avatar

21H30 NA RECORD

(Avatar). EUA, 2009. Direção de James Cameron, com Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver.

Após ficar paraplégico, homem é selecionado para o programa Avatar. Grande sucesso de Cameron, Inédito, colorido, 161 min.

O Processo

22 H NA REDE BRASIL

(Le Procés). França, Alemanha, Itália, 1962. Direção de Orson Welles, com Anthony Perkins, Jeanne Moreau.

Rapaz prisão decretada sem razão aparente. Programão inspirado em Kafka. Reprise, colorido, 119 min.

Pantaleão e as Visitadoras

22H30 NA TV BRASIL

(Pantaleón y las Visitadoras). Peru, 1999. Direção de Francisco Lombardi, com Salvador del Solar, Angie Cepeda.

Capitão conduz prostitutas na Amazônia, para aliviar sofrimento da tropa. Inspirado em Mario Vargas Llosa. Inédito, colorido, 137 min.

Homem de Ferro

23H05 NA GLOBO

(Iron Man). EUA, 2008. Direção de Jon Favreau, com Robert Downey Jr.

Após acidente, bilionário cria armadura para mantê-lo vivo e combater o crime. Reprise, colorido, 126 min.

Sangue de Bárbaros

1 H NA REDE BRASIL

(The Conqueror). EUA, 1956. Direção de Dick Powell, com John Wayne, Susan Hayward.

Líder mongol apaixona-se por princesa, sequestra-a e provoca uma guerra. Reprise, colorido, 111 min.

Redbelt - Cinturão Vermelho

1H10 NA GLOBO

(Redbelt). EUA, 2008. Direção de David Mamet, com Chiwetel Ejiofor, Tim Allen, Rodrigo Santoro, Alice Braga.

Professor de Jiu-jítsu cuida de uma academia de defesa pessoal seguindo o código de um samurai. Reprise, colorido, 99 min.

Quatro Casamentos e Um

Funeral

2H25 NA BAND

(Four Weddings and a Funeral). Inglaterra, 1993. Direção de Mike Newell, com Hugh Grant, Andie MacDowell.

Solteirão convicto apaixona-se por moça já comprometida. Comédia infalível. Reprise, colorido, 117 min.