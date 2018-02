1. OH, THE DIVORCES - Tracy Thorn.

"A mais nova canção triste do mundo pop. Letra comovente e uma das vozes mais doces do universo."

2. LETS PUT IT ALL TOGETHER - The Stylistics.

"Essa é do tempo em que música lenta tocava no meio do baile e você se dava bem na hora do rostinho colado. Romantic black music."

3. FITA BRUTA - Miranda Kassin e André Frateschi.

"Letra genial e hilária que mistura romance com cinema. Miranda e André são os reis do cover. Rock delirante na veia."

4. GOSTO MAIS - Arícia Mess.

"Batuqueira das boas dessa carioca da gema que também sabe falar das coisas do amor. Sabe onde mora o segredo da paixão."

5. LA QUESTION - Françoise Hardy.

"Em 1971, Françoise Hardy passou pelo Brasil, se apaixonou pela nossa música e fez um disco inteiro com uma compositora paulista chamada Tuca. Daí nasceu essa canção antológica."

6. ELA ADORA - Nina Becker.

"Meu disco de cabeceira. Minha canção de amor. Nina Becker mistura tudo nessa canção: moda, música, letras deliciosas e todo o charme do mundo."

7. MEU CARNAVAL - Silvia Machete.

"Louca fundamental que chegou para fazer toda a diferença."

8. O MAIOR AMOR DA CIDADE - Erasmo Carlos.

"Realmente, não dá pra falar de amor sem uma canção de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. No motel, no bordel ou debaixo de um dossel, não pode faltar a dupla mais romântica da MPB."

9. NÃO ME VENHA MAIS COM AMOR - Marina Lima.

"Noites de subir pelas paredes altas. Noites de incendiar o lençol." Com essa letra de Marina Lima, eu encerro essa lista como se deve.Ou não?"