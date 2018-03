Zé Do Caixão recebe alta após 17 dias internado

José Mojica Marins, de 81 anos, o intérprete do personagem Zé Do Caixão, recebeu alta do hospital e já está em casa. Ele ficou internado por 17 dias em São Paulo tratando de uma infecção no cateter que colocou em 2014, após sofrer dois infartos. O artista foi internado no sábado, dia 11, dois dias antes de completar 81 anos.

Quem contou a notícias foi Liz Marins, filha do ator, no Facebook. Ela postou uma foto de Mojica sem barba. "Como vocês podem observar na foto tirada hoje, a barba já está crescendo forte e creio que em aproximadamente quinze dias ele estará com o look que vocês conhecem e que ele tanto gosta", informou ela.

Liz também disse que o pai pretende agora comemorar o aniversário de 81 anos, completamos no último dia 11 de março, quando foi internado. "Pretendemos comemorar seu niver neste final de semana, pois ele nasceu dia 11/03 e foi registrado no dia 13/03. Não tivemos chance de comemorar em nenhuma das duas datas. No hospital quase todo dia ele se lembrava do camarão 'agendado' que não comeu (risos)".