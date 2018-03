Zé do Caixão estreia série de terror pela Internet Com um elenco tão assustador quanto os mais sinistros filmes de terror, estreia hoje pela internet www.teatroparaalguem.com.br a segunda temporada da série de internet "Corpo Estranho" (também chamada pelos produtores de ?miniemsérie?). Com roteiro escrito pelo quadrinista Lourenço Mutarelli, conhecido por seus traços sombrios, o elenco conta com o mestre do terror José Mojica Marins, o Zé do Caixão; Mário Bortolotto e Paulo César Pereio, que no ano passado iniciou uma campanha para a implosão de nada menos do que o Cristo Redentor. ?Reunimos quatro dos sete cavaleiros do apocalipse em um só lugar?, diz Mutarelli, que também atua na produção.