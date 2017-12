Zé do Caixão está internado no Incor

O cineasta José Mojica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão, está internado no Instituto do Coração (Incor) em São Paulo desde sexta-feira, 13, para recuperar funções metabólicas, de acordo com um post no Facebook de sua filha, a atriz Liz Vamp.

Zé do Caixão sofreu um enfarte no dia 25 de maio. Ele estava internado no mesmo hospital desde o dia 22 de maio para fazer um cateterismo e exames. De acordo com o relato da filha, ele ficou na instituição a contragosto, o que acabou salvando sua vida. Após esse incidente, ele passou por uma cirurgia (inclusão de três stents, pequenos tubos de metal, na artéria obstruída) e chegou a ter paradas cardíacas durante o procedimento, que não afetaram, porém, as funções neurológicas.

No dia 3 de junho, teve alta e se recuperou em casa. Mas no último dia 13, por preocupação das filhas com seu estado de saúde, foi novamente levado ao hospital onde foi diagnosticado com pioras nas funções renais. “No momento, está no Incor para resgatar o equilíbrio das suas funções metabólicas gerais. A situação ainda é bastante delicada e requer muitos cuidados”, diz Liz, no Facebook.

A assessoria de imprensa do Incor confirmou a informação de que o cineasta está internado no hospital.