Zé Celso Martinez estreia a peça 'Acordes' O diretor José Celso Martinez Côrrea e o grupo Teatro Oficina Uzyna Uzona apresentam, quinta para convidados e sexta para o público, o espetáculo "Acordes". De acordo com o encenador, a obra é uma versão "sampleada e antropófaga" do texto de Bertolt Brecht "Das Badener Lehrstück Vom Einverständnis", de 1929. A montagem inclui ainda atores da Universidade Antropófaga. A temporada segue até o dia 23 de dezembro, sempre às sextas e sábados, às 21 h, e domingos, às 20 h. O teatro fica na Rua Jaceguai, 520, Bela Vista, tel. 3106-2818. Os ingressos custam R$ 20 e a peça será transmitida ao vivo pela internet no site www.teatrooficina.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.