Zé Celso leva os cinco espetáculos de 'Os Sertões' a Canudos

Desde o início da preparação de Os Sertões - a transposição cênica do livro homônimo de Euclides da Cunha sobre o massacre dos sertanejos na cidade de Canudos -, o diretor José Celso Martinez Corrêa afirmava que não criaria o espetáculo para provocar catarse, a piedade para com Antônio Conselheiro (1830-1897) e sua gente. Pelo contrário, seria para furar o cerco. Os muitos cercos: de recursos para o teatro, da especulação imobiliária em torno do Oficina, o cerco da miséria. Seria o espetáculo do desmassacre, na linguagem de Zé Celso. Nesta quarta, 28 estréia em Canudos essa montagem de 5 dias e 25 horas de duração, 5 espetáculos - A Terra, O Homem 1, O Homem 2, A Luta 1 e A Luta 2 -, 5 toneladas de cenário, 2,5 mil figurinos, 47 atores, 70 pessoas diretamente envolvidas. O estádio de futebol local vai abrigar uma réplica do Oficina, a exemplo do que já aconteceu na Alemanha, em São José do Rio Preto (SP), no Recife (PE), em Salvador (BA) e em Quixeramobim (CE). E a narrativa cênica da guerra que inaugurou o telégrafo será acompanhada pelo Estado em reportagem diária no Caderno 2, assinadas pelo ator Pascoal da Conceição. "Serei, com muita honra, o Euclides da Cunha do desmassacre. Ele foi denunciar um crime, uma carnificina. Eu vou testemunhar a transmutação de morte em vida". Imagens das apresentações em Canudos podem ser vistas também no site do Teatro Oficina.