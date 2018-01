Zé Celso festeja 70 anos com apresentação de <i>O Homem II</i> Nesta sexta-feira, 30, às 20 horas, o diretor José Celso Martinez Correa comemora seus 70 anos apresentando O Homem II, a terceira parte do espetáculo Os Sertões, baseada na obra de Euclides da Cunha, no Teatro Oficina. Zé Celso convidou todos os diretores de vídeo das gravações em DVD (Tommy Pietra, Fernando Coimbra, Marcelo Drummond, Elaine César e Eryk Rocha) para registrar os detalhes da noite. Finalizadas as apresentações, o grupo se prepara para uma turnê pelo Rio, Salvador e Recife, programada para o segundo semestre deste ano. Os locais e datas ainda não estão confirmados. Teatro Oficina Zé Celso começou a carreira fundando um grupo de teatro amador, em 1958, quando cursava a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). O grupo mais tarde deu origem ao Teatro Oficina, que nasceu com o objetivo de inovar a linguagem teatral e promover ´espetáculos-manifesto´. Nos anos de ditadura, o Oficina foi censurado, mas voltou a atuar na década de 90. Entre as muitas peças dirigidas por Zé Celso podemos destacar Pequenos Burgueses (1963) e O Rei da Vela (1983) O Homem II. Teatro Oficina. R. Jaceguai, 520, tel. 3104-0678, R$ 30 e R$ 15