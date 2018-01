Zé Celso faz 69 anos e celebra no Oficina José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, diretor de teatro que ajudou a produzir alguns dos mais importantes espetáculos brasileiros, completa hoje 69 anos e quer comemorar com uma "multidão" de espectadores, segundo declarou. Para isso, o Teatro Oficina, que ele mesmo fundou e dirige, realiza um ensaio aberto, também à atuação do público, de A Luta II, última parte da transposição cênica de Os Sertões, de Euclides da Cunha. O ensaio começa às 18 horas, e o ingresso custa R$ 5. Oficina. Rua Jaceguai, 520, Bela Vista, tel. 3106-2818.