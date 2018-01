Zé Celso é internado para implante de marca-passo

O diretor José Celso Martinez Corrêa está internado desde sábado no Hospital Sírio-Libanês, onde realiza exames para colocar um marca-passo, mas ainda não há data marcada para a cirurgia. O fundador do Teatro Oficina está sob os cuidados do cardiologista Roberto Kalil, e falou ao Estado, por telefone, de seu quarto.

"Eu tive um enfarte há 14 anos e meu coração está fraco. Tenho arritmia e desmaiei duas vezes no fim do ano. Na segunda, bati forte com a cabeça e a coluna, que ainda dói muito. Não sei ainda como vou resolver a questão do custo dessa operação e do marca-passo, que é muito caro. Mas eu tenho 72 anos e quero viver." E trabalhar. Ele conta que levou o seu laptop e está escrevendo um texto sobre a temporada de 2010 do Teatro Oficina.