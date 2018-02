Zac Efron é o jovem mais atraente de Hollywood, diz revista

O ator Zac Efron, conhecido por seu papel no musical da Disney High School Musical, é o jovem mais atraente de Hollywood, segundo uma lista que será publicada no próximo número da revista juvenil americana Teen. O segundo lugar da lista é do cantor de rap e de hip-hop Chris Brown, e o terceiro aparece outro astro do musical High School, Corbin Bleu. A estréia na televisão de High School Musical 2, em agosto, atraiu 17,2 milhões de espectadores, a maior audiência na história da televisão por cabo americana. Na lista dos 10 mais atraentes também aparecem Pete Wentz, do grupo Fall Out Boy, a banda formada pelos três irmãos gêmeos The Jonas Brothers (Kevin, Joe e Nick) e o ator Cody Linley. O nono lugar é de Chace Crawford, famoso pelo seu papel na série Gossip Girl, e Brody Jenner, modelo da agência Guess.