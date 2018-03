Yves Saint-Laurent, exposição da França no Brasil

A exposição Yves Saint-Laurent - Viagens Extraordinárias, a primeira no País a se dedicar a apenas um estilista, faz parte do calendário oficial do Ano da França no Brasil. Realizada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Rio de Janeiro, o título da mostra surgiu baseado nas inspirações para as coleções de alta-costura do estilista entre os anos 60 e 90, como África, Ásia, Espanha, Índia, Marrocos e Rússia.

Saint-Laurent: estilista retratava modernidade e diversidade francesa. Foto: Marcos Arcoverde/AE

Embora não tenham sido necessariamente visitados pelo criador francês - que tem origem argelina - esses lugares o encantavam pela riqueza cultural. "A ideia é mostrar a modernidade e a diversidade francesa, que se encontram justamente nos modelos de Saint-Laurent", explica Hugues Goibault, cônsul geral da França na cidade carioca. Ao todo, a atração conta com cerca de 50 figurinos e 240 acessórios, que poderão ser apreciados até o dia 19 de junho, de terça a domingo, das 10h às 21h. A entrada é franca. Mais detalhes pelo: 21/3808-2020.