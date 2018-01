YouTube vai premiar melhores vídeos de 2006 Cuidado Oscar, sai da frente MTV. Na próxima semana, o YouTube apresentará a premiação dos melhores vídeos gerados por usuários do site em 2006. A partir desta segunda-feira, 19, os usuários do YouTube poderão percorrer por vídeos em sete categorias para submeter seu voto às melhores produções. A votação acaba na sexta-feira e os troféus serão entregues no dia 26. "Se você pensar em 2006, verá que foi realmente o ano pioneiro do vídeo online e do conteúdo gerado por usuários", disse Jamie Byrne, diretor de marketing de produto do YouTube. O Google comprou o site no ano passado por US$ 1,65 bilhão. As categorias incluem vídeos mais criativos ou inspiradores, melhor série, comédia, musical ou comentário. Uma sétima categoria, "vídeo mais adorável", busca reconhecer o trabalho de "cineastas" que fizeram produções "tão bonitinhas que doem" de cães ou gatos dormindo, disse Byrne. Entre os vídeos indicados estão um com um aposentado na casa dos 80 anos, a cantora de folk Terra Naomi e a paródia de Star Trek Chad Vader. Os indicados podem criar novos vídeos nos próximos cinco dias para se promoverem no YouTube. Eles também podem pedir votos ou fazer discursos pedindo simpatizantes. Uma categoria que falta na premiação é "Melhor Vídeo Profissional com Direito Autoral Reservado". Em um certo sentido, a premiação do YouTube é um tanto estranha. O site já promove um sistema de classificação dos melhores vídeos e constantemente os recomenda em suas páginas.