YouTube vai exibir filmes e programas completos da MGM O YouTube, maior site de compartilhamento de vídeos da Internet, exibirá na íntegra programas de televisão e filmes de arquivo do estúdio MGM. Essa é a última tentativa do site para impulsionar a receita com publicidade, ao incluir programação profissional, informou a companhia à Reuters no domingo. O site, que pertence ao Google, planeja fazer o anúncio sobre a nova parceria nesta segunda-feira. O MGM Studios irá fomentar a parceria ao disponibilizar episódios do programa "American Gladiators", que já têm mais de uma década de idade, em um canal do YouTube. Em outro canal, a MGM irá publicar filmes de ação na íntegra, como o "O Monge à Prova de Balas" e "Sete Homens e um Destino", e clipes de filmes populares como "Legalmente Loira". Estes vídeos serão gratuitos, com publicidade sendo emitida ao longo de sua duração. O YouTube, em outubro, avançou nas negociações de uma parceria parecida com a CBS para disponibilizar programas de arquivos na íntegra, incluindo "Jornada nas Estrelas", "Young and the Restless" e "Barrados no Baile". Muitas redes de TV já disponibilizam clipes curtos no YouTube, plataforma que também oferece milhões de vídeos caseiros publicados por usuários. Mas até o momento, vídeos do YouTube são, na sua maior parte, clipes curtos de dez minutos ou menos. A companhia tem feito experiências com programas na íntegra há alguns meses, com as redes de televisão à cabo HBO e CBS, pertencentes à Time Warner. A nova parceria coloca o YouTube em uma competição mais direta com o Hulu, o site de vídeos online pertencente à News Corp e à NBC Universal. O Hulu dá acesso a programas atualizados na íntegra das redes Fox, NBC e CBS. A plataforma também tem um canal do YouTube que mostra versões em clipes curtos de seus programas. (Reportagem de Jui Chakravorty Das e Yinka Adegoke)