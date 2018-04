YouTube tira polêmico vídeo com Boninho do ar

O polêmico vídeo que mostra o diretor do reality show Big Brother Brasil, J.B. de Oliveira, o Boninho, afirmando que já atirou ovos em "muita vagabunda em São Paulo", saiu do ar no site YouTube. Além de Boninho, outra pessoa que aparece no vídeo é a socialite Narcisa Tamborindeguy, que afirma também gostar de jogar ovos e comida pela janela. Há ainda o apresentador Bruno Chateaubriand, do Viva a Noite, do SBT, que afirmou ter jogado "vassouras pela janela". Os vídeos trazem também Maria Luiza Jobim, filha do maestro Tom Jobim, que canta uma versão de Wave (Vou Te Contar), ironizando o hábito de jogar ovos. Ela, no entanto, não aparece arremessando ovos. O vídeo foi incluso no site de compartilhamento de vídeos há alguns dias, mas ganharam maior notoriedade após serem exibidos no programa Domingo Espetacular, da rede Record, neste último dia 5 de agosto. Na matéria exibida, a reportagem da Record diz ter procurado as pessoas que aparecem nos vídeos, inclusive o diretor Boninho, e todos afirmam que tudo não passou de uma "brincadeira". Para encontrar os vídeos no YouTube, bastava digitar "ovos em Ipanema" na caixa de buscas.