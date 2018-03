YouTube Symphony Orchestra se apresentará em NY Os 90 integrantes da YouTube Symphony Orchestra vão se apresentar no Carnegie Hall, em Nova York, no dia 15 de abril. A orquestra mobilizou 13 milhões de pessoas que, no YouTube, selecionaram artistas de um total de 3 mil candidatos de 70 países. De uma maneira geral, como queriam os organizadores, a orquestra mistura profissionais renomados e promessas amadoras, de 30 países. Juntos, eles vão tocar em Nova York uma obra do chinês Tan Dun. Do Brasil, duas músicas retratam bem a inovação do projeto, que foi justamente o processo de seleção dos candidatos. A violinista consagrada Irina Kodin, de 30 anos, e a violoncelista promissora Larissa Mattos, de 20 anos. Na quinta-feira, Irina tocou na Sala São Paulo sob a regência do francês Yan Pascal Tortelier, que estreou como maestro da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Nascida na Bulgária, morando na cidade desde os 20 anos, quando foi contratada para integrar o naipe de primeiro violino da orquestra, Irina foi uma das protagonistas do crescimento e da popularização da Osesp nos últimos anos. Já a violoncelista Larissa ainda dá os primeiros passos em um futuro cheio de possibilidades. Ela é estudante de música na Universidade Federal de Minas Gerais, atua em uma peça de teatro em Belo Horizonte e tem dois grupos de música popular: o Café Apoena e o Girau. Em Nova York, Larissa diz que pretende aprender com os outros instrumentistas mais experientes. Irina, há dez anos na Osesp, está ansiosa e sente curiosidade em voltar a tocar com instrumentistas de outros lugares. A apresentação da orquestra do YouTube, claro, estará à disposição na internet. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.