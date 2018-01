YouTube garante exposição a cantores filipinos O caminho para o estrelato às vezes começa com um clique no YouTube. Dois dos últimos fenômenos lançados pelo site de compartilhamento de vídeo (www.youtube.com), os cantores filipinos Charice Pempengco e Arnel Pineda, saíram de um relativo desconhecimento para um sucesso surpreendente. Pempengco, 15, achou que sua carreira como cantora estava condenada depois de ter perdido um concurso local em 2006. Mas o YouTube deu à ela a "cyber oportunidade" da sua vida, quando um clipe seu cantando "And I'm Telling You I am Not Going" de Jennifer Holliday, chamou a atenção da apresentadora de TV Ellen DeGeneres e do produtor vencedor do Grammy, David Foster. DeGeneres entrevistou Pempengco em seu programa em dezembro, no qual ela ganhou o público com seu alcance vocal. Depois de dois encontros em Los Angeles, Foster agora a apresenta a seus amigos como "minha nova cantora". "Depois que eu cantei no programa no ano passado, Ellen adotou minha carreira e sempre me fala que este é apenas o início de uma carreira internacional", disse Pempengco à Reuters na semana passada, em Manila. A ocupada adolescente agora cursa o ensino médio de casa, enquanto vídeos dela cantando sucessos de Whitney Houston, Mariah Carey, Beyonce e Celine Dion circulam pela Internet. Depois de ser vista mais de 5 milhões de vezes no YouTube, ela ainda fica surpresa ao ser reconhecida na rua. "Enquanto eu caminhava pela Rodeo Drive as pessoas vinha me cumprimentar e dizer que me achavam uma grande cantora depois de ver meu vídeo no YouTube", disse Pempengco em seu camarim depois de cantar músicas de Whitney Houston para um programa de TV local. "Um americano me disse 'virei um filipino depois de ouvir você cantando"'. "Realmente eu não esperava ficar tão reconhecida pela Internet". Pineda, por outro lado, não é um sucesso tão repentino.Cantor profissional de 40 anos com uma certa reputação nos clubes de Manila, ele parecia preparado para se juntar à legião de talentosos porém desconhecidos cantores que nunca "estouram". Um vídeo divulgado na rede com Pineda fazendo um show junto com sua banda Zoo num clube em Makati bastou para mudar tudo. (Reportagem de Karen Lema)