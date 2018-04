Yoko Ono será jurada do primeiro concurso de poesia interativo

A artista japonesa Yoko Ono, viúva de John Lennon, será jurada do primeiro concurso de poesia interativo do mundo, a ser realizado na segunda, 18, em Londres.

Os organizadores convidaram os viajantes que chegam à estação ferroviária de King´s Cross a mandarem poemas de seus celulares para uma página do Twitter, o popular serviço de micro-blogging, informou neste domingo, 17, o jornal britânico "The Independent On Sunday".

O trabalhos podem ser semelhantes aos "haikais", poemas tradicionais japoneses que costumam ter até três linhas, e devem abordar o verão britânico como tema. Os melhores poemas serão publicados nas telvisões espalhadas pela estação de trem, localizada no centro de Londres, e no King´s Place, um centro de arte nas redondezas.

Yoko Ono será jurada do curioso concurso ao lado da poeta escocesa Jackie Kay, que aprecia a "ideia de fazer algo que combine o antigo com o muito novo". "As pessoas poderiam escrever um haikai no caminho para o trabalho, é uma boa maneira de exercitar a mente" disse Kay.

O próprio John Lennon (1940-1980), apreciador da cultura do país do sol nascente, era aficionado pelos poemas tradicionais japoneses.