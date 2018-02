Yoko Ono expõe sobre violência

Yoko Ono estreou ontem sua exposição Das Gift, em Berlim. A mostra, que faz reflexões sobre a violência, fica em cartaz até o dia 13 de novembro, na galeria Haunch of Venison. Nela, o público poderá interagir com as obras. Seu título é ambíguo, Das Gift (O Presente, em inglês, porém O Veneno, em alemão). Evitando classificar tipos de violência, a artista japonesa declarou que eles não podem ser comparados "porque cada violência é distinta, mas o certo é que todo mundo já a experimentou por alguma vez". A viúva de John Lennon dedica uma parte de sua exposição à capital alemã, por meio de mapas de Berlim em diferentes épocas.