Yoko Ono desaprova tentativa de manter contato com Lennon Yoko Ono, viúva do ex-Beatle John Lennon, desaprovou o projeto de uma rede de televisão por assinatura dos Estados Unidos de manter contato com seu ex-marido através de um médium, algo que, segundo um porta-voz, ela considera "vulgar". A informação, que veio do diário britânico The Independent, cita como fonte Elliot Mintz, amigo íntimo do músico e hoje porta-voz de Yoko. Segundo Mintz, o programa de televisão, que cobrará US$ 9,95 de cada espectador que quiser assistir à suposta sessão de espiritismo, vai de encontro à "afirmação da vida frente à preocupação pela morte" que tanto caracterizou Lennon. Ele foi "um excelente comunicador do coração, da mente e do espírito, e que ainda fala diretamente àqueles que ouvem suas gravações. Esse é o meio que escolheu para falar conosco. Um programa de televisão paga não seria seu estilo", afirma Mintz. Paul Sharratt, produtor do polêmico programa, que será exibido pelo canal digital americano In Demand, explica que se trata de uma tentativa séria de fazer algo que milhões de pessoas em todo o mundo acham possível. Segundo Sharratt, citado pelo The Independent, Yoko Ono foi convidada a participar, mas recusou a oferta. No programa In Demand, médiuns viajarão para locais vinculados ao ex-Beatle, entre eles o edifício Dakota, em Manhattan, onde viveu e foi assassinado por Mark David Chapman, em 1980. Os espíritas se reunirão depois em volta de uma mesa e tentarão manter contato com o espírito de Lennon, rodeados de câmeras com raios infravermelhos aptas a captar qualquer presença espectral. O programa de Sharratt é o mesmo que tentou em 2003 contatar com o espírito da princesa Diana de Gales, que estaria supostamente passando muito tempo vigiando seus filhos "do além". Essa edição do show atraiu mais de um milhão de espectadores norte-americanos e cada um deles pagou US$ 14,95. Sharratt disse ter escolhido Lennon desta vez porque o ex-Beatle, da mesma forma que a princesa Diana, é um ícone, e alguém que se caracterizou por sua grande espiritualidade. Em 1999, um médium de Fargo (Dakota do Norte, EUA), assegurou ter recebido uma série de novas composições diretamente de Lennon, divulgadas posteriormente em vários meios de comunicação do país.