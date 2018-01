Yoko Ono abre processo contra documentário que usa 'Imagine' A viúva de John Lennon, Yoko Ono, e seus filhos estão processando os produtores do documentário "Expelled: No intelligence allowed", por usar a canção "Imagine" sem autorização. Lennon gravou a música em 1971 e, em 2004, a revista Rolling Stone a colocou no terceiro lugar de sua lista das 500 melhores músicas de todos os tempos, de acordo com o processo. Yoko Ono, Sean Ono Lennon, Julian Lennon (filho do primeiro casamento do John) e a EMI Blackwood Music Inc entraram com um processo no Distrito de Manhattan, a fim de impedir que os documentaristas e distribuidores continuem a usar "Imagine" no filme. Eles também alegam danos não-especificados. O documentário, que conta com Ben Stein (ator, comediante e ex-redator dos discursos do presidente Richard Nixon), aborda a suposta discriminação contra cientistas e professores que defendem o chamado desenho inteligente como alternativa à teoria da evolução de Charles Darwin. O processo é contra os produtores e os distribuidores do filme: a Premise Media Corporation, C&S Production, LP & Rocky Mountain Pictures. As três companhias não quiseram comentar o assunto. (Reportagem de Leslie Gevirtz)