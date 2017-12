Yo-Yo Ma dá aulas para jovens músicos brasileiros

O violoncelista Yo-Yo Ma teve um encontro, acompanhado com exclusividade pelo Estado, com jovens músicos brasileiros na tarde de quarta-feira, 20. No palco do Teatro Cultura Artística, onde ele fez dois concertos no início da semana, ele deu uma breve aula para os violoncelistas da Orquestra Sinfônica de Heliópolis e para os músicos da Orquestra de Cordas Acorde para as Cordas. Ele falou da função do artista, da relação com os colegas e com o público, deu dicas quanto à técnica dos instrumentos e, no final, não resistiu e se juntou à orquestra. "Eles têm o espírito dos grupos com quem quero trabalhar. Dentro deles existe uma alma especial", disse, após o encontro.