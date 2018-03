Yes! O primeiro 'Harry Potter' é nosso!

O lançamento oficial de Harry Potter & The Deathly Hallows no Brasil será nesta sexta-feira, 20, às 20 horas e um minuto (sincronizado com lançamento oficial em Londres, na Inglaterra, à meia-noite e um minuto). Mas um estudante paulistano de 16 anos já pode se gabar de ter o sétimo e último livro do universo de J.K. Rowling. Isso mesmo. Fábio (ele preferiu omitir o sobrenome) comprou a obra na quarta-feira, 18, à noite, em uma livraria de Guarulhos, São Paulo. "Estava no Shopping e tinha acabado de sair do cinema após ver A Ordem da Fênix. Eu fui reservar o novo livro em uma livraria e o vendedor disse que eu não precisava, pois ele já estava sendo vendido", diz. E estava mesmo. O vendedor da Livraria Nobel mostrou uma pilha de 10 livros da edição britânica de The Deathly Hallows. Por R$ 75, Fábio o levou para casa. No famoso lema "eu tenho, você não tem", o estudante começou a se gabar para seus amigos na internet. Só que ninguém acreditava, lógico. Por isso Fábio ligou sua webcam e começou a mostrar imagens dele abrindo o livro e exibindo os capítulos. Virou problema Quando os internautas souberam do local que vendeu o livro, um monte de gente correu até a livraria. Na comunidade Harry Potter Brasil, do Orkut, quem se arriscou a ir até o Shopping Guarulhos diz que a loja afirmou não estar mais vendendo a obra. Por telefone, o vendedor Paulo disse que "esse boato aí não é verdade". Aí virou problema. Uma das amigas de Fábio publicou a novidade na maior comunidade sobre Harry Potter no Orkut, deixando o link para todo mundo ver a imagem que ela teve no comunicador instantâneo MSN Messenger. Pior: ela deu o endereço do perfil de Fábio no Orkut. "Logo depois, 87 pessoas responderam ao comentário e recebi 100 scraps", comenta. "O que está acontecendo comigo é inacreditável, parece que da noite para o dia eu virei lenda", completa. Mas Fábio não está gostando tanto da fama assim... "Estão me chamando de mentiroso e criando um monte de boatos sobre minha pessoa", reclama. Fábio já tinha lido antes as prováveis versões do livro que foram publicadas na internet. Mas e aí, elas são verdadeiras ou não, Fábio? Quem quiser saber a resposta é só entrar no perfil dele: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=4413562383466026039 * A novidade foi conseguida com exclusividade pelo caderno Link. Na segunda-feira, dia 23, o caderno terá como reportagem de capa uma edição especial sobre o universo de Harry Potter na internet.