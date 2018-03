Yaniel Matos abre temporada de shows cubanos em SP O pianista, compositor, cantor e produtor Yaniel Matos, uma das principais referências da vanguarda musical cubana, abre amanhã o projeto "Terça de Havana" no Café Paon, em São Paulo. Ele vai se apresentar no local todas as terças-feiras do mês de agosto. O repertório vai mostrar as canções de seu último CD, "En Movimiento", além de clássicos da música cubana como "Alma Mia", de Bola de Nieve, e "Tu No Me Calculas", de Paulo FG.