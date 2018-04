Yamandu Costa e Dominguinhos juntos no Ibirapuera-SP A partir de hoje o Auditório Ibirapuera, em São Paulo, servirá de palco para um misto de talentos e clássicos da música brasileira. Até domingo, o violonista Yamandu Costa e o sanfoneiro Dominguinhos apresentarão o show que marcou a parceria destes dois grandes nomes, verificada em ?Yamandu + Dominguinhos?, lançado pela Biscoito Fino. O álbum - todo instrumental - foi gravado no Rio de Janeiro e contempla boas pérolas da MPB, como ?Wave?, de Tom Jobim, ?João e Maria?, de Chico Buarque e ?Estrada do Sol?, de Jobim com Dolores Duran. Os dois instrumentistas também passeiam pelo forró de raiz, em ?Asa Branca?, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. A iniciativa da parceria nasceu de Yamandu. ?Eu conheci o trabalho dele (Dominguinhos) aos 16 anos de idade, lá no Sul?, relembra o gaúcho violonista. ?Posso dizer que o Dominguinhos foi uma grande fonte de inspiração desde então?, acrescenta. A ponte ficou a cargo do produtor José Milton, que estabeleceu a conexão entre os dois. Num clima bem descontraído, Yamandu e Dominguinhos criaram novas versões para os clássicos da música popular brasileira. ?Domingando? e ?Xote Miudinho?, de Dominguinhos, e ?Bagualito?, de Yamandu, mostram faceta autoral dos músicos. No palco do Auditório Ibiraupera, estarão lá apenas estas duas figuras. Bom, apenas? Neste caso, o termo fica inapropriado, pois se tratando destas duas feras, eles se bastam. Yamandu Costa e Dominguinhos. Auditório Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº - Portão 2 do Pq. do Ibirapuera. Hoje, às 21h, e sábado e domingo, às 20h30. Ingressos: R$ 30. Informações: (11) 6846-6000.