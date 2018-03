Xuxa visita os estúdios da Record no Rio

SporTV e FOX andaram se estranhando por causa da partida São Paulo X São Lourenço, ontem. Pelo acordo firmado entre Globo, Fox e SporTV, a Globo tem as duas primeiras escolhas entre os jogos da Libertadores na semana. A Fox tem a segunda e o SporTV, só a última.

Penalty 2. Mas, em uma semana atípica, como esta, com apenas dois jogos, a Globo exibirá Corinthians X Danúbio, que na TV paga estará também na Fox e no SporTV. São Paulo X São Lourenço, a única sobra que a TV aberta deixou como exclusiva para a TV paga esta semana, ficou só com a Fox.

Penalty 3. O SporTV defende que a FOX deveria ter dividido com ele a partida São Paulo X São Lourenço, entendendo que quando resta apenas uma opção de exclusividade, o que vale é a partilha de bens em campo. Nenhum dos dois canais quis comentar as bases do contrato.

Janete Clair será homenageada este ano na Casa do Autor Roteirista da Flip, Festa Literária Internacional de Paraty. A autora de Pecado Capital, Selva de Pedra e Pai Herói, entre tantas histórias, completaria 90 ano este mês.

Após virar DVD e ímã de geladeira, Lineu e Nenê ganharam forma de livro: da Casa da Palavra, A Grande Família é assinada pelos roteiristas Max Mallmann, Rodrigo Salomão e Mauro Wilson, com referências que inspiraram os primeiros roteiros e sua evolução influenciada pelas mudanças no País.

A Record anunciou ontem o fim da parceira com Edu Guedes. Desde a sua saída do Hoje em Dia, o cozinheiro tem proposta da RedeTV!

Milhagem. Titi Muller se esbalda em Londres, na gravação da nova temporada do Anota Aí - Os 10 Mais. O tour inclui Memphis, Saint Martin, Nova Orleans, Nova York, Kingston, Lisboa, Londres, Amsterdã, Viena, Hong Kong, Singapura e Bali. Estreia dia 13, no Multishow.