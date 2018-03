Xuxa vai abrir o mega evento Live Earth, no Rio

Mais de 150 artistas e grupos - incluindo nomes como Madonna, The Police, Bon Jovi e Black Eyed Peas - vão se apresentar no sábado, 7, na série de shows Live Earth, para promover um planeta mais verde. Os shows acontecerão em Nova York, Londres, Sydney, Tóquio, Xangai, Rio de Janeiro, Johannesburgo e Hamburgo. A banda Inuit Nunatak vai até fazer um concerto diretamente da Antártida. No Brasil, a abertura do show será feita por Xuxa, na praia de Copacabana, segundo divulgou nesta terça-feira, 3, a Mondo Entretenimento, organizadora da versão carioca da série Live Earth. Em seguida, devem se apresentar a banda Jota Quest, e Marcelo D2, que vai dividir o palco com Alcione, e MV Bill. Atrações nacionais e internacionais vão se revezar no palco. Depois do rapper norte-americano Pharell Williams, surgem Vanessa da Mata e O Rappa, antes da cantora norte-americana Macy Gray. Em seguida, Jorge Ben sobe ao palco antes do cantor Lenny Kravitz, encarregado de fechar a noite. Telões espalhados pela praia de Copacabana exibirão trechos dos shows que estarão acontecendo nas demais cidades do mundo, como Linkin Park e Rihanna, em Tóquio, Crowded House, em Sidney, Black Yead Peas, Madonna e Beastie Boys, em Londres, entre outros. Organizado por Kevin Wall e Harvey Goldsmith, os mesmos produtores do evento promovido por Bob Geldof em 2005, Live 8, o Live Earth prevê alcançar 2 bilhões de pessoas em mais de 120 países pelo mundo afora.