Xuxa, Thalita e Meg Cabot, estrelas da Bienal do Rio

Fãs da escritora Thalita Rebouças invadiram o estande da editora Rocco, onde ela daria autógrafos, obrigando a interdição por alguns minutos do espaço. A poucos metros dali, a americana Meg Cabot também provocou enormes filas, dessa vez no estande da editora Record, com fãs esperando desde as 8 horas da manhã na entrada do Riocentro - as portas só se abriram as 10 horas.

As duas escritoras ofereceram justamente o que mais queriam suas seguidoras - Thalita fazia sinais de coração e mandava beijos (ela costuma reforçar o batom e sempre beijar o próprio autógrafo em todos os livros) enquanto Meg vestiu-se com um vestido em tons dourados, lembrando a personagem de seu principal sucesso, Diário da Princesa.

Nos dois estandes, o acesso foi controlado e os autógrafos foram limitados com senhas. No mesmo pavilhão azul, onde estão as duas editoras, uma fila começou a se formar com muita antecedência para a palestra do escritor Bernard Cornwell, especializado em romances históricos. No sábado, novas filas säo esperadas, formadas principalmente pelos fãs de Ziraldo e Mauricio de Sousa, que iniciam sua maratona de autógrafos.

Foram apenas 20 minutos mas suficientes para deixar qualquer outro evento em segundo plano. Ao visitar o escritor Pedro Bandeira, que autografava no estande da editora Moderna, a apresentadora Xuxa monopolizou as atenções. "A forma como Pedro usa as palavras é muito gostosa, é um exercício de imaginação para as criança", disse ela, que vai participar da adaptação do livro O Mistério da Feiurinha, dirigida por Tizuka Yamazaki e com Sasha no elenco.