Xuxa se despede dos 'baixinhos' no Natal Xuxa perdeu o espaço diário para falar com as crianças, mas engatou mais um especial de Natal na emissora voltado a esse público. Exibido hoje depois do desenho Shrek Especial de Natal, o programa da Rainha dos Baixinhos propõe uma viagem pelo mundo. No trajeto, aparecem as festividades de final de ano das diferentes culturas e religiões ao redor do planeta. Xuxa comanda a apresentação ao lado do ator Caco Ciocler. Entre uma curiosidade e outra, são exibidos números musicais de Gabriel Pensador, Olodum, As Chicas e Lenine. Entre as curiosidades do Xuxa Especial de Natal está a comemoração do Ano Novo chinês, além dos festejos pelo nascimento, morte e iluminação de Buda, na Índia, e a Kwanzaa, celebração da cultura negra norte-americana. Dos muçulmanos, explica-se o que é o Ramadan, e, da religião judaica, a Hanukkah. Será exibido ainda o Natal em diferentes países da Europa e da América Latina. De acordo com o diretor geral do especial, Fabrício Mamberti, a idéia era ?dar um giro pelas diversas culturas? para diferenciar da atração veiculada em 2005, que fazia uma homenagem à cultura brasileira ao mostrar como se davam as festas natalinas em várias partes do País. A atração vem sendo apontada como a última totalmente voltada ao público infantil comandada pela apresentadora - pelo menos provisoriamente. Além da competição de aventura Conexão Xuxa, exibida nas tardes de domingo, a loira vai estar à frente de um programa vespertino aos sábados voltado não somente às crianças, mas à família toda. Com estréia prevista para abril de 2008, a nova atração retornará ao modelo de auditório. Isso ficou definido depois que ela perdeu o diário TV Xuxa, em que apresentava desenhos animados no período da manhã na emissora. As informações são do Jornal da Tarde