Xuxa já estava fora da Globo antes da Record

A conversa entre Xuxa e Record aponta para um programa diário. A própria apresentadora tem se dedicado a pesquisar formatos e sugerir ideias à direção da nova casa.

Ilariê 2. A assinatura do contrato será feita durante a entrevista coletiva convocada para a próxima quinta-feira, em São Paulo.

O Rebu. O Grande González, série que Gregório Duvivier escreve para a Fox, em nome do Porta dos Fundos, terá narrativa em retrospectiva. O enredo começa pela morte do grande mágico, vítima de um truque que dá errado, e, a partir disso, iniciam-se as investigações sobre o ocorrido.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda na FOX, a série que traz Hermes e Renato de volta está engatada para ir ao ar, em 13 episódios. Além dos esquetes prontos, os humoristas vão resgatar uma velha brincadeira que faziam na MTV Brasil, quando dublavam produções de outros idiomas.

Santo Forte, produção da Moonshot e primeira série de ficção nacional para o canal AXN, deverá ir ao ar pelo canal em outros países da América Latina. Vinícius de Oliveira, o menino do filme Central do Brasil, faz o protagonista, um taxista com premonições.

Cães Heróis, série da Mixer, está sendo produzida para o Animal Planet, e não para o Discovery, outro canal do mesmo grupo.

Placar. A Globo arrastou o quanto pôde o capítulo de Império, anteontem, para combater a 2ª parte da entrevista de Suzane von Richthofen a Gugu. Manteve a liderança, mas foi ultrapassada pela Record quando a novela acabou.

Placar 2. Na média final, Gugu fez 11 pontos de audiência, na Grande São Paulo, segundo o Ibope - 6 a menos que na quarta-feira, quando foi favorecido pelo futebol na Globo. Cada ponto corresponde a 65 mil domicílios na região.

Tietagem. Kaká foi assistir a um jogo da NBA nos Estados Unidos e não se acanhou em tietar os jogadores do Orlando Magic, com direito à troca de camisas. A alegria do ídolo do futebol foi flagrada pelo telão do ginásio. O Esporte Espetacular mostra a cena amanhã.