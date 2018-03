Xuxa grava chamadas na Record

série de Fernando Meirelles que estreia amanhã na Globo, chegará a Portugal já na outra sexta, com apenas uma semana de atraso em relação à exibição no Brasil. O programa vai ao ar pelo canal pago Globo Premium.

Clarisse Abujamra interpreta Chiquinha Gonzaga na abertura das gravações da nova temporada da série Retrovisor, em que Paulo Markun entrevista grandes personalidades da história para o Canal Brasil. A conversa está pautada para o ano de 1912.

Esta 2ª temporada do Retrovisor será gravada no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, com entrada franca, das 12h às 13h. O episódio com Chiquinha Gonzaga será gravado na próxima quinta-feira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Record festeja o fato de ter sido o único canal aberto a crescer, na Grande São Paulo, na primeira semana de abril, em relação à média de março: foram 7 pontos de saldo, ante 6,5 do mês anterior, configurando 8% de avanço. Foi a melhor semana da emissora nos últimos três anos.

O crescimento da Record em abril está estampado sobretudo na novela Os Dez Mandamentos, seguida pelo Jornal da Record e pelo Programa do Gugu, que tem se mantido em segundo lugar.

O SBT iguala sua audiência na primeira semana de abril, em relação a março; a Globo caiu de 14,5 pontos para 13,4 e a Band, de 2,2 para 2,1 pontos. Os dados são da Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a 67 mil domicílios.

A tal da beleza interior, tão falada e pouco vista na TV, promete ser valorizada em The Most Beautiful Woman, um dos novos formatos que a produtora Fremantle anuncia na MIPTV, feira de TV em Cannes, na semana que vem.

Baía de Guanabara. Sob direção de José Alvarenga Jr., Ingrid Guimarães e Leandro Hassum acabaram transformando uma gravação para o seriado Chapa Quente em show gratuito para os passageiros da barca Rio-Paquetá, locação da foto. A estreia é hoje à noite, na Globo.