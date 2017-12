Xuxa ganha batalha legal contra o site Mercado Livre Xuxa ganhou nos tribunais um processo contra o site de leilões Mercado Livre, que pretendia vender cópias de um filme erótico protagonizado por ela em 1982, assim como o CD com músicas em inglês Xuxa Talk To Me, informaram nesta segunda-feira fontes judiciais. Xuxa exigia a proibição das vendas do polêmico filme Amor Estranho Amor, no qual aparece nua seduzindo um menino de 12 anos. O juiz Antônio Aurelio Abi Rama Duarte declarou na sexta-feira que o site deverá pagar uma multa diária de R$ 20 mil caso o material continue à venda. Entre colecionadores de vídeos e revistas no Rio de Janeiro é possível encontrar cópias do filme a preços que rondam os R$ 500. Em recente entrevista, a loira, de 43 anos, disse que Pelé pagou para impedir que cópias do filme, escrito e dirigido por Walther Hugo Khouri, fossem parar nas locadoras de vídeo. A ´Rainha dos Baixinhos´ admitiu que sua fase como símbolo sexual, exaltada pela aparição no filme, ocorreu quando ainda era virgem, e reconheceu que preferia não ter a produção em seu currículo profissional. Destacou, no entanto, que não se arrepende de nada do que fez.