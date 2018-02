Xuxa é alvo de torcida contra na Record

A ressaca de réveillon favoreceu a audiência. Na sexta-feira, o Jornal da Globo alcançou sua maior audiência desde 2013, com 17 pontos de média e 37% de participação no universo de televisores ligados na Grande São Paulo. No Rio, o noticiário repetiu seu recorde de 2014.

O Corujão, com o filme Muita Calma Nessa Hora, teve sua melhor audiência desde 2012, com 10 pontos de média. E Império teve sua melhor audiência em um capítulo de sábado, com 36 pontos e 58% de participação entre as TVs ligadas na Grande São Paulo. ZorraTotal e Altas Horas também foram bem nos índices.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao fechar as contas do ano no Ibope, a Record conclui que cresceu 50% na última década, na Grande São Paulo: entre 7h e meia-noite, a rede fechou 2014 com 6,2 pontos de média, ante 4,2 somados em 2004, na mesma região.

Titio Avô, popular personagem do Cartoon Network, engrossa a extensa lista de produtos licenciados do canal, com o lançamento de uma nova mochila que promete resgatar a velha pochete - o item vem acoplado ao produto.

A Gazeta nunca bateu a Globo, como alguém tentou espalhar no Twitter durante a cerimônia de posse de Dilma Rousseff...

...Mas não é que a Redevida encontrou espaço entre os assuntos mais comentados no Twitter? Mérito da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, transmitida pela emissora com exclusividade. No domingo, dois jogos colocaram a hashtag #CopinhaNaREDEVIDA entre os trendind topics mundiais.

Adnet no passinho do partidão. Marcelo Adnet vai reeditar um sucesso do extinto Comédia MTV e fará uma paródia de funk para narrar fatos importantes da história. Na pele do cantor fictício Naldo Lênin, o humorista vai interpretar uma canção rimada que fala sobre a União Soviética.