Xuxa deve assinar com a Record

O Porta dos Fundos decidiu investir além da ficção. Em março, a turma do canal de humor da internet grava o piloto de um programa sobre viagens liderado por Fábio Porchat. Ele não vai viajar pelo mundo. A ideia é que Porchat relembre histórias de viagens em um bate-papo com três convidados a cada edição. Por enquanto, a nova produção não tem título. A equipe de humoristas tem planos de lançá-la no primeiro semestre deste ano.

A história de Bozo será contada em um filme de produção nacional. Wagner Moura foi cotado para o papel. Entretanto, o protagonista ainda não foi definido.

As primeiras cenas do novo Zorra Total já foram gravadas e deve ir ao ar em maio. Segundo o diretor Maurício Farias, os esquetes vão focar no humor do cotidiano e os bordões serão reduzidos. Ele também confirmou a chegada de Dani Calabresa.

Sucesso na primeira temporada de Tá no Ar, a animação da Galinha Preta Pintadinha ganhará a irmã Galinha Convertidinha, que se tornou evangélica. O programa terá ainda uma edição em que parodia os 50 anos da Globo.

Começaram no fim de semana as gravações do programa de Adriane Galisteu com o marido, Alexandre Iódice, para o Discovery Home & Health. Ele cozinhará para a loira e convidados.

Em um balanço de janeiro de 2014 até janeiro deste ano, o SBT, que briga com a Record pelo segundo lugar no ranking das emissoras, ficou oito meses seguidos à frente da rival na média diária, das 7 h à meia-noite. A diferença foi de apenas 0,3 ponto no Ibope.

A luta de Anderson Silva fez com que uma hashtag do canal Combate ficasse no topo da lista de trending topics do Twitter no mundo.

Vida dura

Com roupas que não deixam o corpo à mostra, hábito do tempo em que viveu em Dubai, Alice (Sophie Charlotte) vai procurar emprego em um hotel no começo de Babilônia, nova novela das 9, dirigida por Dennis Carvalho, que orienta a atriz na foto./JOÃO FERNANDO