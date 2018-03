Xuxa deixa Record em banho-maria

Gugu Liberato vai ressuscitar o quadro Táxi do Gugu em seu novo programa, que estreia na Record dia 25 de fevereiro. Além de anônimos, ele vai transportar famosos, que não saberão que o motorista é o apresentador, devidamente disfarçado.

Em uma versão mais popular do Chegadas e Partidas, Renata Alves, apresentadora do Hoje em Dia, vai ter um quadro no programa Gugu, em que entrevista desconhecidos em rodoviárias de todo o País.

Calouro do Pânico, que volta dia 22, na Band, Patrick Maia começou a gravar. Na terça, ele estava em um falso quiosque de bolos na Avenida Paulista. Tiririca e Carlinhos Silva, o Mendigo, também integram o novo time.

Marcelo Adnet negou que esteja preparando um talk-show de humor para as noites da Globo.

O carnaval inspirou as reprises do Som Brasil no Viva. A partir do dia 14, serão reapresentados programas com artistas que animaram folias passadas. O primeiro será com Daniela Mercury. Na semana seguinte, Banda Eva e É o Tchan.

As lembranças de Lima Duarte no Grandes Atores deixaram o Viva em terceiro lugar da TV paga entre adultos com mais de 25 anos.

Na edição deste mês do Aperte o Pause, programa de Diogo Portugal na internet, a entrevista será com Gabriel, O Pensador. Na atração, artistas contam o que fazem longe dos palcos e das câmeras.

Na final de The Bachelor, dia 20, a escolhida de Gianluca Perino ganhará um anel de compromisso no reality de namoro da RedeTV!.

Por falar em solteiras em busca de um marido, o canal E! estreia hoje, às 22 horas, o reality I Wanna Marry Harry, em que 12 garotas loucas pelo príncipe Harry disputam o coração de um plebeu britânico parecido com o nobre.

L'amour c'est un affaire

Com o avião presidencial ao fundo, Frank (Kevin Spacey) e Claire Underwood (Robin Wright) ilustram o cartaz da terceira temporada de House of Cards, que a coluna mostra em primeira mão. A nova fase tem estreia mundial no Netflix em 27 de fevereiro./JOÃO FERNANDO