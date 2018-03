Xingu mais que triplica a sua bilheteria como minissérie na TV Só na Grande São Paulo, a esteia de Xingu em formato de minissérie mais que triplicou a bilheteria alcançada pelo título de Cao Hamburger no cinema. Como filme, Xingu fez pouco menos que 400 mil ingressos. Em sua estreia na Globo, anteontem à noite, bateu nos 16 pontos de média no Ibope em São Paulo, o que equivale a 960 mil domicílios. A considerar a presença de mais de um espectador diante de cada TV, essa audiência vai além de 1,2 milhão de público. Restam ainda três capítulos, a serem exibidos até amanhã, e só a soma final, no âmbito do Painel Nacional de TV do Ibope (PNT), dirá em quanto a TV beneficiou um produto cuja bilheteria do cinema ficou aquém das expectativas de seus produtores.