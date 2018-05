Xilogravuras de Munch na Alemanha A cidade alemã de Lübeck vai exibir, a partir de domingo, cerca de 50 xilogravuras de Edvard Munch, procedentes de uma coleção privada norueguesa. A coleção, que estará exposta no museu da cidade, será completada com outras obras do século 19 e do modernismo clássico. Foi durante uma permanência em Paris, em 1896, que Munch não apenas descobriu a técnica da xilogravura como também a desenvolveu e a utilizou como base para outras obras. "Foi graças a ele que os expressionistas redescobriram essa forma de expressão", disse o presidente da fundação responsável pela exposição na cidade alemã, Frank Thomas Gaulin.