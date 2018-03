Xilografia embalada em electrojazz e música cigana A partir de sexta-feira, seis artistas realizam uma mostra com xilogravura na Serralheria, espaço alternativo de música, teatro e artes. Como define o material de divulgação, no site do espaço, visitar essa exposição é "como ser um astronauta no Chipre". A viagem é ainda mais interessante porque, além da exposição, sexta-feira tem show às 21h da banda de música contemporânea Liquidus Ambiento. No sábado, a festa cigana Optchá!, com o grupo Mutrib, no mesmo horário.